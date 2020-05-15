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2020-05-15T11:13
https://ria.ru/20200515/1571482181.html
Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию туротрасли
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РИА Новости

Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию туротрасли

11:12 15.05.2020 (обновлено: 11:13 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Власти Крыма скоординируют меры по открытию пансионатов и санаториев с коллегами из Краснодарского края, на эту тему ведутся консультации глав регионов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова направила письма главам регионов РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости), в которых призвала оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль. Она обратила внимание на уникальную возможность направить накопившийся спрос на туристические маршруты в России.
"Мы с коллегами из Краснодарского края поддерживаем отношения, понимаем ситуацию. Тоже у них нет еще окончательного решения, это пока предварительное решение (об открытии санаториев с медицинской лицензией – ред.). Мы с коллегой, Кондратьевым Вениамином Ивановичем, договорились, что до 21 мая еще раз координируем план действий. Они у себя будут корректировать планы работ", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
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Он добавил, что окончательное решение о работе туристической отрасли будет принято до 1 июня. Если работать будет запрещено, нужно выработать меры по поддержке отельеров, сказал он.
Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая, однако всем объектам курортной отрасли работать запрещено. Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваСергей Аксенов (политик)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский крайОбщество
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