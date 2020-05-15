Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию туротрасли

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Власти Крыма скоординируют меры по открытию пансионатов и санаториев с коллегами из Краснодарского края, на эту тему ведутся консультации глав регионов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова направила письма главам регионов РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости), в которых призвала оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль. Она обратила внимание на уникальную возможность направить накопившийся спрос на туристические маршруты в России.
"Мы с коллегами из Краснодарского края поддерживаем отношения, понимаем ситуацию. Тоже у них нет еще окончательного решения, это пока предварительное решение (об открытии санаториев с медицинской лицензией – ред.). Мы с коллегой, Кондратьевым Вениамином Ивановичем, договорились, что до 21 мая еще раз координируем план действий. Они у себя будут корректировать планы работ", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Он добавил, что окончательное решение о работе туристической отрасли будет принято до 1 июня. Если работать будет запрещено, нужно выработать меры по поддержке отельеров, сказал он.
Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая, однако всем объектам курортной отрасли работать запрещено. Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.