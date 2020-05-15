Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию туротрасли

"Мы с коллегами из Краснодарского края поддерживаем отношения, понимаем ситуацию. Тоже у них нет еще окончательного решения, это пока предварительное решение (об открытии санаториев с медицинской лицензией – ред.). Мы с коллегой, Кондратьевым Вениамином Ивановичем, договорились, что до 21 мая еще раз координируем план действий. Они у себя будут корректировать планы работ", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.