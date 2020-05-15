Свидетели впервые указали на Быкова как на заказчика двойного убийства

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Свидетели впервые за 26 лет указали на красноярского бизнесмена и политика Свидетели впервые за 26 лет указали на красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова как на главного организатора двойного убийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета

Как отметили в СК, трое свидетелей пояснили, что до сих пор не давали показания "в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку".

"Проведены проверки показаний на месте, а также очные ставки, в ходе которых свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания", — сообщает следствие.

Бизнесмену предъявили официальные обвинения. Его задержали 7 мая по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, входили в преступную группу Быкова.

Свидетели подтвердили, что Быков не просто был знаком с Наумовым, у них были деловые отношения. В какой-то момент, по словам свидетелей, между ними разгорелся конфликт, после которого Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле.

По данным следствия, организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова — Владимир Татаренков. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994 года Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.

Бакурова приговорили к пожизненному заключению, а Татаренкова — к 13 годам лишения свободы. Чучков скрылся и находится в розыске, обвинение ему предъявили заочно.

Суд арестовал Быкова до 4 июля. Его защита обжаловала это решение.

Дело Быкова

Анатолий Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода , а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

Его задерживали в октябре 2000 года. Суд признал его виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием. Его приговорили к шести с половиной годам условно.

В июне 2004-го Верховный суд пересмотрел дело: Быкова признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с предпринимателя сняли условный срок и погасили судимость.