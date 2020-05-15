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2020-05-15T12:33
https://ria.ru/20200515/1571481632.html
Свидетели впервые указали на Быкова как на заказчика двойного убийства
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РИА Новости

Свидетели впервые указали на Быкова как на заказчика двойного убийства

11:04 15.05.2020 (обновлено: 12:33 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Анатолий Быков. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Свидетели впервые за 26 лет указали на красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова как на главного организатора двойного убийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Как отметили в СК, трое свидетелей пояснили, что до сих пор не давали показания "в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку".
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"Проведены проверки показаний на месте, а также очные ставки, в ходе которых свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания", — сообщает следствие.

Бизнесмену предъявили официальные обвинения. Его задержали 7 мая по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, входили в преступную группу Быкова.
Свидетели подтвердили, что Быков не просто был знаком с Наумовым, у них были деловые отношения. В какой-то момент, по словам свидетелей, между ними разгорелся конфликт, после которого Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле.
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По данным следствия, организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова — Владимир Татаренков. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994 года Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.
Бакурова приговорили к пожизненному заключению, а Татаренкова — к 13 годам лишения свободы. Чучков скрылся и находится в розыске, обвинение ему предъявили заочно.
Суд арестовал Быкова до 4 июля. Его защита обжаловала это решение.

Дело Быкова

Анатолий Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.
Его задерживали в октябре 2000 года. Суд признал его виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием. Его приговорили к шести с половиной годам условно.
Бизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
Депутат из 90-х: в чем замешан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В июне 2004-го Верховный суд пересмотрел дело: Быкова признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с предпринимателя сняли условный срок и погасили судимость.
В 2016-м Быкову отказали в регистрации на выборы в региональный парламент из-за судимости.
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
26 лет молчали, а перед выборами где он идёт лидером вдруг заговорили. Кремль такой кремль.
15 мая, 11:37
Свобода Слова
23010020
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