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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:01
https://ria.ru/20200515/1571481310.html
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

11:01 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Еще трое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, количество умерших пациентов увеличилось до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 3 жителя области, число летальных случаев в регионе возросло до 40. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 15 мая в Нижегородской области подтверждено еще 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5903 человек, 1240 выздоровели.
Из общего числа заболевших 3526 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"В Нижегородской области около 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, более 4,5 тысячи человек - под наблюдением, 43 человека – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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По данным на 15 мая, 133 963 жителя Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки тестирование прошли 4562 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
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