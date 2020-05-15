В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Еще трое жителей Еще трое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса , количество умерших пациентов увеличилось до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще 3 жителя области, число летальных случаев в регионе возросло до 40. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15 мая в Нижегородской области подтверждено еще 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5903 человек, 1240 выздоровели.

Из общего числа заболевших 3526 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"В Нижегородской области около 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, более 4,5 тысячи человек - под наблюдением, 43 человека – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По данным на 15 мая, 133 963 жителя Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки тестирование прошли 4562 человека.