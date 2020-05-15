В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Еще трое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, количество умерших пациентов увеличилось до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 3 жителя области, число летальных случаев в регионе возросло до 40. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 15 мая в Нижегородской области подтверждено еще 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5903 человек, 1240 выздоровели.
Из общего числа заболевших 3526 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"В Нижегородской области около 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, более 4,5 тысячи человек - под наблюдением, 43 человека – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По данным на 15 мая, 133 963 жителя Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки тестирование прошли 4562 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.