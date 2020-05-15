Больница в Коми, где была вспышка COVID-19, возобновит работу 18 мая

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Эжвинская городская больница Эжвинская городская больница Сыктывкара в Коми, ранее закрытая на карантин из-за вспышки коронавируса, возобновит работу и начнет прием экстренных пациентов 18 мая, сообщает медучреждение.

Карантин по коронавирусу был введен в Эжвинской больнице в марте, когда она стала первым очагом распространения коронавируса в республике. Как информировали власти Коми, в стационаре находились 76 пациентов с COVID-19. Позднее в третьей декаде апреля врио главы региона Владимир Уйба сообщал, что в больнице проводится дезинфекция после вспышки коронавируса. По его словам, после открытия эта больница не будет принимать пациентов с COVID-19 и будет работать как стационар скорой помощи.

"Мы начинаем работать и принимать пациентов в понедельник, 18 мая с 8.00 утра. Прием пациентов будет осуществляться пока только в экстренной и неотложной форме. Работать начнут все отделения - хирургические, гинекологические, терапия, неврология, нейтротравма", - говорится в сообщении на странице медучреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что вопрос с плановым поступлением пациентов будет решаться по мере снятия ограничений в республике в связи с коронавирусом.

"С началом работы постепенно все придет в обычный режим, мы обязательно объявим о сроках начала плановой госпитализации и записи на плановую госпитализацию заранее", - сообщает больница.

По данным властей, в Коми с начала пандемии лабораторно подтверждено 867 случаев заболевания COVID-19. Республика находится на 52-м месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 360 человек, умерли 16.