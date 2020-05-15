Аксенов: решение о работе санаториев и отелей в Крыму примут до 1 июня

"Решение о работе санаторно-курортной отрасли на федеральном уровне будет принято до 1 июня. Я обзваниваю коллег, формируем совместную позицию с Ростуризмом. Не готов сказать, пока действуют все местные ограничения и перспективы, ничего глобально не изменилось. На региональном уровне, в рамках сегодняшних обязательств, которые должны выполнить предприниматели в курортный сезон, выполнить сегодня их невозможно", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.