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2020-05-15T11:14
https://ria.ru/20200515/1571481035.html
Аксенов: решение о работе санаториев и отелей в Крыму примут до 1 июня
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РИА Новости

Аксенов: решение о работе санаториев и отелей в Крыму примут до 1 июня

10:59 15.05.2020 (обновлено: 11:14 15.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Решение о возможном открытии отелей, пансионатов и санаториев в Крыму должно быть принято до начала лета на федеральном уровне, пока все ограничения продолжат действовать, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила письма главам регионов РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости), в которых призвала оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль.
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"Решение о работе санаторно-курортной отрасли на федеральном уровне будет принято до 1 июня. Я обзваниваю коллег, формируем совместную позицию с Ростуризмом. Не готов сказать, пока действуют все местные ограничения и перспективы, ничего глобально не изменилось. На региональном уровне, в рамках сегодняшних обязательств, которые должны выполнить предприниматели в курортный сезон, выполнить сегодня их невозможно", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая, однако всем объектам курортной отрасли работать запрещено. Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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