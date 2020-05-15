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2020-05-15T11:19
https://ria.ru/20200515/1571480697.html
Врач рассказала о важности правильного питания
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РИА Новости

Врач рассказала о важности правильного питания

10:55 15.05.2020 (обновлено: 11:19 15.05.2020)
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CC0 / Melissa Belanger / Овсяная каша с фруктами
Овсяная каша с фруктами
CC0 / Melissa Belanger /
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Соблюдение принципов здорового питания позволяет иммунной системе оптимально функционировать и при необходимости быстро вырабатывать антитела, поэтому важно правильно питаться во время пандемии, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного терапевта Минздрава, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксану Драпкину.
"Здоровое питание создает условия для оптимального функционирования иммунной системы и при необходимости быстрого и адекватного ответа, выработки антител", - сказала Драпкина, которую цитирует пресс-служба.
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Она отметила, что необходимо употреблять продукты, поддерживающие работу экосистемы желудочно- кишечного тракта - кисломолочные продукты с низким содержанием жира, крупы, овощи и фрукты, орехи, хлебобулочные изделия, обеспечивающие организм пищевыми волокнами.
По словам Драпкиной, нарушение режима питания - более частый прием пищи, увеличение порций и потребление колбасных изделий, чипсов, сухариков, сладких газированных напитков, кондитерских изделий увеличивают нагрузку на ферментативный аппарат организма человека и приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Он оказывается перегружен, и в результате снижается нормальное функционирование и формирование иммунного ответа, пояснила Драпкина.
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"Чтобы не провоцировать частые приемы пищи, необходимо отвлечь себя, быть активным, выполнять работу. Важно держать режим питания, обязательны основные приемы пищи – завтрак, обед, ужин. Свести к минимуму перекусы и чай со сладостями. Последний прием пищи за 3 часа до сна", - уточнила эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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