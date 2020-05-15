Врач рассказала о важности правильного питания

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Соблюдение принципов здорового питания позволяет иммунной системе оптимально функционировать и при необходимости быстро вырабатывать антитела, поэтому важно правильно питаться во время пандемии, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного терапевта Соблюдение принципов здорового питания позволяет иммунной системе оптимально функционировать и при необходимости быстро вырабатывать антитела, поэтому важно правильно питаться во время пандемии, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного терапевта Минздрава , директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксану Драпкину.

"Здоровое питание создает условия для оптимального функционирования иммунной системы и при необходимости быстрого и адекватного ответа, выработки антител", - сказала Драпкина, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что необходимо употреблять продукты, поддерживающие работу экосистемы желудочно- кишечного тракта - кисломолочные продукты с низким содержанием жира, крупы, овощи и фрукты, орехи, хлебобулочные изделия, обеспечивающие организм пищевыми волокнами.

По словам Драпкиной, нарушение режима питания - более частый прием пищи, увеличение порций и потребление колбасных изделий, чипсов, сухариков, сладких газированных напитков, кондитерских изделий увеличивают нагрузку на ферментативный аппарат организма человека и приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Он оказывается перегружен, и в результате снижается нормальное функционирование и формирование иммунного ответа, пояснила Драпкина.

"Чтобы не провоцировать частые приемы пищи, необходимо отвлечь себя, быть активным, выполнять работу. Важно держать режим питания, обязательны основные приемы пищи – завтрак, обед, ужин. Свести к минимуму перекусы и чай со сладостями. Последний прием пищи за 3 часа до сна", - уточнила эксперт.