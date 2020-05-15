Новосибирский минздрав опроверг данные об условиях работы врачей скорой

"В структуре станции скорой медицинской помощи Новосибирска с середины марта 2020 года выделены шесть бригад для выезда к пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С 1 мая количество "коронавирусных" бригад увеличено до 22. Сотрудники таких бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учетом всего отработанного времени. Врачи – в размере 62500 рублей, фельдшеры – в размере 31250 рублей. Если медики отработали больше, выплата пропорционально увеличивается. Если меньше, например, из-за отпуска или больничного, это также учитывается при расчете компенсационной выплаты. Смена оплачивается полностью, независимо от количества выполненных выездов. Размер компенсационных выплат врачам "коронавирусных" бригад за апрель составил до 107 тысяч рублей, фельдшерам – до 47 тысяч рублей", - добавили в министерстве.