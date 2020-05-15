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2020-05-15T10:50
https://ria.ru/20200515/1571480496.html
Новосибирский минздрав опроверг данные об условиях работы врачей скорой
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РИА Новости

Новосибирский минздрав опроверг данные об условиях работы врачей скорой

10:50 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области опроверг размещенную в соцсетях информацию о якобы плохих условиях работы медиков Центральной подстанции скорой помощи в Новосибирске, проблемах со средствами индивидуальной защиты и выплатой надбавок.
Ранее в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте" от имени врача скорой помощи было размещено сообщение, в котором говорится, что врачам между вызовами порой приходится отдыхать прямо на полу, обеспечение средствами индивидуальной защиты "еще хуже", а стимулирующие выплаты якобы решили выплачивать исходя из фактического времени, проведенного с больным коронавирусом.
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"Анонимная информация, опубликованная в социальных сетях и растиражированная некоторыми СМИ, о том, что сотрудники Центральной подстанции скорой медицинской помощи спят на полу, не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не получили надбавки за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, не соответствует действительности", - сообщает областной минздрав.
Власти поясняют, что в связи с ужесточением санитарно-эпидемиологического режима на станции скорой помощи в комнатах отдыха обычные кровати заменили на кушетки и диваны с моющейся поверхностью. Также было увеличено расстояние между ними, однако на 35 кушеток, шесть кроватей и восемь диванов приходится всего 40 сотрудников ночных выездных бригад. В комментарии отмечается, что все средства индивидуальной защиты, которые используют сотрудники, имеют необходимые документы, прошли государственную регистрацию и сертификацию. При этом средств индивидуальной защиты достаточно, сотрудникам выездных бригад она выдаются под роспись и пополняются по мере необходимости. Повторное использование респираторов запрещено.
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"В структуре станции скорой медицинской помощи Новосибирска с середины марта 2020 года выделены шесть бригад для выезда к пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С 1 мая количество "коронавирусных" бригад увеличено до 22. Сотрудники таких бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учетом всего отработанного времени. Врачи – в  размере 62500 рублей, фельдшеры – в размере 31250 рублей. Если медики отработали больше, выплата пропорционально увеличивается. Если меньше, например, из-за отпуска или больничного, это также учитывается при расчете компенсационной выплаты. Смена оплачивается полностью, независимо от количества выполненных выездов. Размер компенсационных выплат врачам "коронавирусных" бригад  за апрель составил до 107 тысяч рублей, фельдшерам – до 47 тысяч рублей", - добавили в министерстве.
Власти также отметили, что инфекционным бригадам, участвующим в оказании помощи пациентам из групп риска заражения коронавирусом, надбавка начисляется в процентном отношении к среднемесячному доходу на территории региона (32789 рублей). Врачам начисляется надбавка в размере 80% от этой суммы, среднему медперсоналу – 40%, уборщикам – 20%. Смены также оплачиваются полностью, независимо от количества выполненных выездов, отметили в министерстве. Надбавку за фактически отработанное время на вызовах получают только бригады, выезжающие на неинфекционные вызовы, но столкнувшиеся с пациентами из группы риска заражения COVID-19.
"Руководство станции скорой медицинской помощи обратилось в Роскомнадзор и в прокуратуру по факту публикации фейка", - заявили в облминздраве.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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