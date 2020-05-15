В Крыму умер пятый пациент с коронавирусом

"К сожалению, на 7 утра сегодня у нас появился ещё один умерший – это алуштинец 1935 года рождения, с очень серьезными осложнениями. У него было очень много хронических заболеваний", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу в пятницу.