Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:49
https://ria.ru/20200515/1571480431.html
В Крыму умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154643_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_0989915201c6bd4f3076818adddcf3b7.jpg
РИА Новости

В Крыму умер пятый пациент с коронавирусом

10:49 15.05.2020
609
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики в больнице для пациентов с коронавирусом
Медики в больнице для пациентов с коронавирусом
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики в больнице для пациентов с коронавирусом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Пожилой пациент с хроническими заболеваниями и инфицированный новой коронавирусной инфекцией скончался в Алуште, сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.
"К сожалению, на 7 утра сегодня у нас появился ещё один умерший – это алуштинец 1935 года рождения, с очень серьезными осложнениями. У него было очень много хронических заболеваний", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу в пятницу.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
За сутки в Крыму выявлено 14 заболевших COVID-19, общее число случаев достигло 259. Продолжают лечение 167 человек, выздоровели – 87, сообщила она.
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100310
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АлуштаЗдоровье - ОбществоРеспублика Крым
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов: решение о работе санаториев и отелей в Крыму примут до 1 июня
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Крыму выявили коронавирус у 22 пациентов и медиков Сакской больницы
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В России за сутки умерли 113 пациентов с COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Власти Крыма и Кубани скоординируют меры по открытию туротрасли
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Крыму семь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки выздоровели 4696 пациентов с коронавирусом
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
Машина скорой медицинской помощи
В Челябинской области умерла самая пожилая пациентка с COVID-19
Плазма крови
В Москве в больнице №52 заготовили около 40 доз плазмы для лечения COVID
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов призвал не сравнивать меры по коронавирусу в разных регионах
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Выбросивший младенца с балкона житель Твери получил девять лет колонии
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
В Москве за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса
Бригада скорой медицинской помощи
Новосибирский минздрав опроверг данные об условиях работы врачей скорой
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Роснефть" поставит до 7,7 миллиона тонн нефти в Германию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния