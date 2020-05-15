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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T16:33
https://ria.ru/20200515/1571479642.html
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_0:0:3046:1714_1036x0_80_0_0_044b63e96014b33eefd41f294697b8a0.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек

10:36 15.05.2020 (обновлено: 16:33 15.05.2020)
64409
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 10 598 случаев COVID-19, умерли 113 человек, выздоровели 4694, сообщил оперативный штаб.
В Москве зарегистрировали 4748 пациентов, в Московской области — 945, Санкт-Петербурге — 541. При этом в столице третий день подряд фиксируют меньше пяти тысяч новых заболевших.
Также новые заразившиеся есть в Нижегородской, Саратовской, Тульской, Свердловской, Ивановской и Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Почти у половины больных нет симптомов.
Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 262 843 случая, более 58 тысяч выздоровели, 2418 человек скончались.
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Пандемии COVID-19 оказались подвержены большинство государств. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 294 тысяч из них погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия, Турция, Иран и Китай.
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Ранее Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки.
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Качели
15 мая, 10:38
aolpsm1 Енотова Варя
5421000
Она про спад не говорила,только про остановку роста!Да и обратите внимание на количество тестов,более 200тыс. за сутки,больше всего за сутки!
15 мая, 10:44
Pavel s
4900017
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