Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕС

БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Германия не освободит "Северный поток - 2" от требований газовой директивы ЕС, говорится в решении Федерального сетевого агенства ФРГ.
Это было бы возможно, если бы газпровод был построен к 23 мая 2019 года.
Ранее Bloomberg написал, что строительство газопровода в скором времени перейдет в финальную стадию. Агентство обратило внимание, что на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, опубликованных Planet Labs inc., секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки.
В пяти километрах от порта встал на якорь плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Газопровод "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".