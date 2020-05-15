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2020-05-15T11:50
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Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕС
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РИА Новости

Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕС

10:35 15.05.2020 (обновлено: 11:50 15.05.2020)
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Германия не освободит "Северный поток - 2" от требований газовой директивы ЕС, говорится в решении Федерального сетевого агенства ФРГ.
Это было бы возможно, если бы газпровод был построен к 23 мая 2019 года.
Ранее Bloomberg написал, что строительство газопровода в скором времени перейдет в финальную стадию. Агентство обратило внимание, что на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, опубликованных Planet Labs inc., секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки.
В пяти километрах от порта встал на якорь плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
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"С американцами расходимся". В ФРГ оценили шансы "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
Строительство газопровода Северный поток - 2
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Северный поток — 2ЕвросоюзГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Амеры наехали? Это и есть суверинитет окупированного государства?
15 мая, 12:04
Сергей Запольский
10622015
Всё это игры на фоне того,что спрос упал и не больно газ им СЕЙ МОМЕНТ нужен. Как только его будет не хватать, сразу переобуются и перерешат. В принципе, если вот сейчас решался вопрос о строительстве СП-2, он бы и не нужен был. Но теперь, раз уж почти проложен, надо закончить, и пусть будет. На всякий пожарный. Чтобы всегда была альтернатива: либо просто открыть кран с дешевым газом и уже через минуту его получать,либо фрахтовать дорогущие американские газотанкеры,которым надо еще доплыть, разгрузиться, регазифицировать...
15 мая, 11:00
Von Stirliz
9810007
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