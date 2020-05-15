В Россию вернулась задержанная в Испании по запросу США россиянка

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИКР" Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании. Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка, оказываемая ей нанятым Россельхознадзором адвокатом Олегом Губаревым", - сказали в пресс-службе.