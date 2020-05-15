В Россию вернулась задержанная в Испании по запросу США россиянка

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сотрудник Всероссийского центра карантина растений Олеся Красилова, которая была задержана в феврале в Испании, освобождена и вернулась в Москву, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИКР" Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании. Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка, оказываемая ей нанятым Россельхознадзором адвокатом Олегом Губаревым", - сказали в пресс-службе.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выражает благодарность Посольству РФ в Испании, Консульскому отделу Посольства РФ в Испании, Почетному Консульству РФ на Канарских островах и Министерству иностранных дел за оказанное содействие в возвращении госпожи Красиловой в Россию", - добавили в ведомстве.
Испанская полиция задержала Красилову 14 февраля при её вылете из аэропорта на острове Тенерифе. Красилова прибыла в Испанию в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации.
Российский МИД в сообщении о задержании Красиловой в феврале указывал, что, по имеющимся неофициальным сведениям, помещение её под стражу могло быть связано с обращением американской стороны.