Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T11:14
https://ria.ru/20200515/1571479416.html
В Россию вернулась задержанная в Испании по запросу США россиянка
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

В Россию вернулась задержанная в Испании по запросу США россиянка

10:34 15.05.2020 (обновлено: 11:14 15.05.2020)
803
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сотрудник Всероссийского центра карантина растений Олеся Красилова, которая была задержана в феврале в Испании, освобождена и вернулась в Москву, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИКР" Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании. Принятию решения об освобождении Красиловой предшествовала активная юридическая поддержка, оказываемая ей нанятым Россельхознадзором адвокатом Олегом Губаревым", - сказали в пресс-службе.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выражает благодарность Посольству РФ в Испании, Консульскому отделу Посольства РФ в Испании, Почетному Консульству РФ на Канарских островах и Министерству иностранных дел за оказанное содействие в возвращении госпожи Красиловой в Россию", - добавили в ведомстве.
Испанская полиция задержала Красилову 14 февраля при её вылете из аэропорта на острове Тенерифе. Красилова прибыла в Испанию в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации.
Российский МИД в сообщении о задержании Красиловой в феврале указывал, что, по имеющимся неофициальным сведениям, помещение её под стражу могло быть связано с обращением американской стороны.
Полиция в Испании
21 января, 13:59
В Испании задержали россиянина, разыскиваемого за захват заложника
4100000
Обсудить 0
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Роснефть" планирует запустить газовый проект "Роспан" в 2020 году
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Германия не освободит "Северный поток — 2" от газовой директивы ЕС
Полиция в Сирии
Сирийский депутат рассказала о судебном преследовании брата Асада
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
Дмитрий Рогозин
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о "супер-пупер" ракете
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19 в стране
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай не будет участвовать в переговорах с США и Россией по СНВ
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Роснефть" поставит до 7,7 миллиона тонн нефти в Германию
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В России за сутки умерли 113 пациентов с COVID-19
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Московская биржа
Россия снизила вложения в гособлигации США втрое
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Лента новостейМолния