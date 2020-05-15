В Армении число случаев коронавируса возросло до 4044

ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 184 и достигло 4044, еще три человека скончались, сообщается в пятницу на сайте минздрава.
В четверг власти республики сообщали о 3860 подтвержденных случаях коронавируса и 49 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 4044 случая коронавируса. Излечились 1666 пациентов. Скончались 52 человека", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2304 пациента, проведено 37476 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.