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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:16
https://ria.ru/20200515/1571478459.html
В Челябинской области умерла самая пожилая пациентка с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

В Челябинской области умерла самая пожилая пациентка с COVID-19

10:16 15.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области: это 96-летняя женщина, ставшая самой пожилой умершей в регионе.
"На утро 15 мая в регионе подтверждены 1511 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер один человек: пациентка 96 лет, повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга (сопутствующий COVID-19)", - говорится в сообщении минздрава региона.
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За сутки из лечебных учреждений выписаны 58 человек, всего 496 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, уточняется в сообщении.
Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, а люди без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому под постоянным присмотром врачей, добавляется в сообщении.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию, поясняет пресс-служба.
Как сообщалось ранее, за время пандемии в регионе умерли 15 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Челябинская областьОбщество
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