В Челябинской области умерла самая пожилая пациентка с COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области : это 96-летняя женщина, ставшая самой пожилой умершей в регионе.

"На утро 15 мая в регионе подтверждены 1511 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер один человек: пациентка 96 лет, повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга (сопутствующий COVID-19)", - говорится в сообщении минздрава региона.

За сутки из лечебных учреждений выписаны 58 человек, всего 496 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, уточняется в сообщении.

Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, а люди без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому под постоянным присмотром врачей, добавляется в сообщении.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора , а также фиксируются по обращениям на горячую линию, поясняет пресс-служба.

Как сообщалось ранее, за время пандемии в регионе умерли 15 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.