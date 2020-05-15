В Челябинской области умерла самая пожилая пациентка с COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области: это 96-летняя женщина, ставшая самой пожилой умершей в регионе.
"На утро 15 мая в регионе подтверждены 1511 случаев заболевания COVID-19 (плюс 73 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умер один человек: пациентка 96 лет, повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга (сопутствующий COVID-19)", - говорится в сообщении минздрава региона.
За сутки из лечебных учреждений выписаны 58 человек, всего 496 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, уточняется в сообщении.
Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, а люди без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому под постоянным присмотром врачей, добавляется в сообщении.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию, поясняет пресс-служба.
Как сообщалось ранее, за время пандемии в регионе умерли 15 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф