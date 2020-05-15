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Вологодская область
2020-05-15T10:16
https://ria.ru/20200515/1571478369.html
Власти Вологодчины не будут экономить на ремонтах школ
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РИА Новости

Власти Вологодчины не будут экономить на ремонтах школ

10:16 15.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
ВОЛОГДА, 15 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области не будут сокращать средства, предусмотренные в 2020 году, на ремонт 78 школ области, это 970 миллионов рублей, заявил губернатор области Олег Кувшинников.
"Несмотря на снижение объемов поступления налогов в бюджетную систему области, принял решение ни на копейку не снижать объемы финансирования отрасли образования по капитальному и текущему ремонту, закупке нового оборудования", - сказал глава региона, посещая одну из вологодских школ, в которой проводится капитальный ремонт.
По его словам, в школе масштабный ремонт ведется первые за почти 70-летнюю историю образовательного учреждения.
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Губернатор добавил, что впервые ремонты школ и детских садов начались в апреле–мае и завершатся к 1 сентября.
"Это стало возможным благодаря дистанционному обучению, которое мы реализуем в условиях пандемии", - сказал Кувшинников.
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Вологодская областьОлег Кувшинников
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