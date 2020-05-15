Власти Вологодчины не будут экономить на ремонтах школ

ВОЛОГДА, 15 мая – РИА Новости. Власти Вологодской области не будут сокращать средства, предусмотренные в 2020 году, на ремонт 78 школ области, это 970 миллионов рублей, заявил губернатор области . Власти Вологодской области не будут сокращать средства, предусмотренные в 2020 году, на ремонт 78 школ области, это 970 миллионов рублей, заявил губернатор области Олег Кувшинников

"Несмотря на снижение объемов поступления налогов в бюджетную систему области, принял решение ни на копейку не снижать объемы финансирования отрасли образования по капитальному и текущему ремонту, закупке нового оборудования", - сказал глава региона, посещая одну из вологодских школ, в которой проводится капитальный ремонт.

По его словам, в школе масштабный ремонт ведется первые за почти 70-летнюю историю образовательного учреждения.

Губернатор добавил, что впервые ремонты школ и детских садов начались в апреле–мае и завершатся к 1 сентября.