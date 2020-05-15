Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

"Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются", - сказали в оперштабе.