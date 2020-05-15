Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:32
https://ria.ru/20200515/1571478261.html
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/152418/61/1524186187_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_547a9ecbcdf74444abf9cdcd5f93fba1.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

10:13 15.05.2020 (обновлено: 10:32 15.05.2020)
145647
© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратился к главе региона с предложением отменить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса и продлить режим самоизоляции, данный вопрос прорабатывается, сообщили РИА Новости в областном оперативном штабе.
Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности. В документе отмечается, что рекомендации Роспотребнадзора нужно распространить на те предприятия, чья деятельность не ограничена, в том числе для химчисток, прачечных, ателье, для общественного транспорта и магазинов непродовольственных товаров. Глава управления Роспотребнадзора также заявил, что тех, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, нельзя лечить на дому.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
12 мая, 02:23Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в России
"Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются", - сказали в оперштабе.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому жителям региона разрешено гулять и заниматься спортом на улице с 19 мая. Также смогут возобновить работу все магазины, торговые центры и летние веранды ресторанов и кафе. Кроме того, с 12 мая в регионе действует разрешение лечить на дому контактных пациентов, а также тех, у кого коронавирус протекает в легкой форме. По последним данным, в области подтверждено 2362 случая новой коронавирусной инфекции. Четыре пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
62114420150
Обсудить 13
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская область
Популярные комментарии
Надеюсь Куйвашев не послушает их
15 мая, 10:38
Sergey Gurov
98010020
А как же дополнительные полномочия главам регионов, которые передал им Путин? Роспотребнадзор рулит? Кто главнее?
15 мая, 11:09
Т Татьяна Д
4381106
Рекомендуем
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Продажа медицинских масок в автомате
В Совфеде прокомментировали идею ввести пособие на покупку масок
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах
Бизнес-леди
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Маска.
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Поэтапное снятие карантина в Москве
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
ДВФУ
Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
В Москве за сутки выявили 4748 новых случаев коронавируса
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В Германии отказались освободить "Северный поток — 2" от директивы ЕС
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В Минздраве прокомментировали повторное заражение COVID-19 в Бурятии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Лента новостейМолния