Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратился к главе региона с предложением отменить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса и продлить режим самоизоляции, данный вопрос прорабатывается, сообщили РИА Новости в областном оперативном штабе.
Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности. В документе отмечается, что рекомендации Роспотребнадзора нужно распространить на те предприятия, чья деятельность не ограничена, в том числе для химчисток, прачечных, ателье, для общественного транспорта и магазинов непродовольственных товаров. Глава управления Роспотребнадзора также заявил, что тех, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, нельзя лечить на дому.
"Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются", - сказали в оперштабе.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому жителям региона разрешено гулять и заниматься спортом на улице с 19 мая. Также смогут возобновить работу все магазины, торговые центры и летние веранды ресторанов и кафе. Кроме того, с 12 мая в регионе действует разрешение лечить на дому контактных пациентов, а также тех, у кого коронавирус протекает в легкой форме. По последним данным, в области подтверждено 2362 случая новой коронавирусной инфекции. Четыре пациента скончались.
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