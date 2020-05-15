Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T10:15
https://ria.ru/20200515/1571478194.html
В Кузбассе две женщины и две девочки погибли при пожаре в частном доме
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

В Кузбассе две женщины и две девочки погибли при пожаре в частном доме

10:13 15.05.2020 (обновлено: 10:15 15.05.2020)
402
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 15 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в городе Осинники Кемеровской области, двое из них дети, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"В 04 часа 30 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Осинники после тушения пожара обнаружены тела 38- и 35-летней женщин, девочек 5 и 13 лет. Позже было установлено, что из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, ночью 31-летняя хозяйка обнаружила, что горит веранда дома, и разбудила домочадцев, но дом удалось покинуть только самой хозяйке и еще двум детям. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили тела двух женщин и двух детей. Установлено, что потерпевшие приходятся друг другу родственниками. По предварительным данным, очаг пожара располагался на веранде дома, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, либо короткое замыкание.
Назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская – по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая – по определению причин пожара.
000521
Обсудить 0
Кемеровская областьОсинникиПроисшествия
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Сотрудник полиции
В Ногинске задержали подозреваемых в нападении на полицейского
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Томской области троих экс-полицейских арестовали за убийство в отделе
Покупки в интернете
Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и "Юле"
Прокуратура
На Чукотке выяснят обстоятельства смерти двух детей, найденных под снегом
Сотрудник полиции
Источник: подозреваемый в изнасиловании в Ногинске служил в Росгвардии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Лента новостейМолния