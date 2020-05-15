В Кузбассе две женщины и две девочки погибли при пожаре в частном доме

КЕМЕРОВО, 15 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в городе Осинники Кемеровской области, двое из них дети, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"В 04 часа 30 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Осинники после тушения пожара обнаружены тела 38- и 35-летней женщин, девочек 5 и 13 лет. Позже было установлено, что из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, ночью 31-летняя хозяйка обнаружила, что горит веранда дома, и разбудила домочадцев, но дом удалось покинуть только самой хозяйке и еще двум детям. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили тела двух женщин и двух детей. Установлено, что потерпевшие приходятся друг другу родственниками. По предварительным данным, очаг пожара располагался на веранде дома, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, либо короткое замыкание.
Назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская – по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая – по определению причин пожара.