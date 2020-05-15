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Религия и мировоззрение
2020-05-15T10:11
https://ria.ru/20200515/1571478072.html
Раввин Борода рассказал об уровне антисемитизма во властных структурах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/06/1563930641_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_cabc0928fb2197edfecda85c7edface9.jpg
РИА Новости

Раввин Борода рассказал об уровне антисемитизма во властных структурах

10:11 15.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАлександр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проявления антисемитизма в высших эшелонах российской власти отсутствуют, а вот на региональном уровне, особенно в южных регионах страны, они встречаются, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Я не чувствую антисемитизма ни с какой стороны в верхних уровнях государственной власти - в центральной, федеральной власти, в высшем уровне нет его. В 1990-е я не помню, там было много разных изменений, но при президенте Путине я это не чувствую", - сказал Борода в ходе интерактивного интервью, которое транслировалось в прямом эфире на сайте еврейского делового клуба SOLOMON.help.
При этом Борода признал, что в случае с региональными властями "бывает всякое". "Особенно южные регионы, Кубань, там, Ростовская область - там еще такие "завороты" бывают, что хватает... В регионах есть присутствие такого мелкорегионального, государственного на этом уровне, антисемитизма", - сказал президент ФЕОР.
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При этом что касается центральных, федеральных властей, то здесь, подчеркнул он, его опыт взаимодействия с государством, как и опыт главного раввина Берла Лазара, исключительно положительный.
"Мы по какому-то поводу обращаемся и слышим ответ. Выдумывать то, чего нет, я не хочу. Я реагирую на те факты, которые есть: мы попросили - нам дали, мы задали вопрос - мы получили ответ. Мы не услышали в свой адрес никаких оскорблений и никакой двойной морали - мы слышим прямые ответы, и нам грех наводить тень на плетень... В нашей жизни, в нашей общественной и религиозной деятельности мы не сталкивались (с антисемитизмом - ред.), не было ничего", - заявил раввин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаБерл Лазар
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