Раввин Борода рассказал об уровне антисемитизма во властных структурах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проявления антисемитизма в высших эшелонах российской власти отсутствуют, а вот на региональном уровне, особенно в южных регионах страны, они встречаются, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Я не чувствую антисемитизма ни с какой стороны в верхних уровнях государственной власти - в центральной, федеральной власти, в высшем уровне нет его. В 1990-е я не помню, там было много разных изменений, но при президенте Путине я это не чувствую", - сказал Борода в ходе интерактивного интервью, которое транслировалось в прямом эфире на сайте еврейского делового клуба SOLOMON.help.
При этом Борода признал, что в случае с региональными властями "бывает всякое". "Особенно южные регионы, Кубань, там, Ростовская область - там еще такие "завороты" бывают, что хватает... В регионах есть присутствие такого мелкорегионального, государственного на этом уровне, антисемитизма", - сказал президент ФЕОР.
При этом что касается центральных, федеральных властей, то здесь, подчеркнул он, его опыт взаимодействия с государством, как и опыт главного раввина Берла Лазара, исключительно положительный.
"Мы по какому-то поводу обращаемся и слышим ответ. Выдумывать то, чего нет, я не хочу. Я реагирую на те факты, которые есть: мы попросили - нам дали, мы задали вопрос - мы получили ответ. Мы не услышали в свой адрес никаких оскорблений и никакой двойной морали - мы слышим прямые ответы, и нам грех наводить тень на плетень... В нашей жизни, в нашей общественной и религиозной деятельности мы не сталкивались (с антисемитизмом - ред.), не было ничего", - заявил раввин.