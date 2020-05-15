Раввин Борода рассказал об уровне антисемитизма во властных структурах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проявления антисемитизма в высших эшелонах российской власти отсутствуют, а вот на региональном уровне, особенно в южных регионах страны, они встречаются, заявил в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

"Я не чувствую антисемитизма ни с какой стороны в верхних уровнях государственной власти - в центральной, федеральной власти, в высшем уровне нет его. В 1990-е я не помню, там было много разных изменений, но при президенте Путине я это не чувствую", - сказал Борода в ходе интерактивного интервью, которое транслировалось в прямом эфире на сайте еврейского делового клуба SOLOMON.help.

При этом Борода признал, что в случае с региональными властями "бывает всякое". "Особенно южные регионы, Кубань, там, Ростовская область - там еще такие "завороты" бывают, что хватает... В регионах есть присутствие такого мелкорегионального, государственного на этом уровне, антисемитизма", - сказал президент ФЕОР.

При этом что касается центральных, федеральных властей, то здесь, подчеркнул он, его опыт взаимодействия с государством, как и опыт главного раввина Берла Лазара, исключительно положительный.