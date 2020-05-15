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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:31
https://ria.ru/20200515/1571477968.html
В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19 в стране
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570583328_0:69:2978:1744_1036x0_80_0_0_2e501bb1e2c2f033f0dd292efad1449b.jpg
РИА Новости

В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19 в стране

10:07 15.05.2020 (обновлено: 10:31 15.05.2020)
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© REUTERS / Borut ZivulovicПункт пропуска на границе Италии и Словении
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
© REUTERS / Borut Zivulovic
Пункт пропуска на границе Италии и Словении. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Правительство Словении в ходе телефонного заседания в пятницу провозгласило конец эпидемии коронавируса в стране из-за снижения показателей распространения инфекции, сообщил кабмин.
"Правительство на дистанционном заседании в четверг решением о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19) прекратила эпидемию, которая была провозглашена 12 марта 2020 года. Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения", - сообщило правительство.
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По последним данным NIJZ в стране с начала пандемии были проведены свыше 66 тысяч тестирований, всего выявлено 1465 зараженных, скончались 103 человека. За последние сутки диагноз подтвержден всего у одного пациента.
Решением правительства открывается становится возможным пересечение словенской границы с территории Австрии, Италии и Венгрии, а также открытие аэропортов при соблюдении защитных мер. Отмечается, что решение об открытии каждого КПП будет принимать МВД. Граждане ЕС на въезде будут получать инструкции от минздрава Словении, граждане третьих страна и те, у кого нет постоянной регистрации в стране, обязаны провести 14 дней в карантине. С понедельника, 18 мая, запланировано открытие торговых точек в стране, включая торговые центры, кафе ресторанов, отелей и гостиниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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