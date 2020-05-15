Руденя: строители в Твери приступают к возведению детской больницы

ТВЕРЬ, 15 мая - РИА Новости. Реализация проекта по строительству новой детской областной клинической больницы в Твери начнется до 1 июня, сообщил губернатор Тверской области . Реализация проекта по строительству новой детской областной клинической больницы в Твери начнется до 1 июня, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя

Учреждение будет рассчитано на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Кроме основного здания, будет построена газовая котельная, кислородная станция, трансформаторные подстанции. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для "скорой помощи", вертолётной площадки.

Будет построен переход, соединяющий основное здание больницы с перинатальным центром. Таким образом, в регионе будет создан высокотехнологичный медицинский кластер.

"Всё готово к реализации этого проекта. Из федерального центра есть управляющая компания, которая будет заниматься стройкой. До 1 июня мы уже начнем реализовывать проект по строительству детской областной клинической больницы. Деньги выделены, документы подготовлены, строители, которые будут задействованы в работах, будут согласовываться с региональным правительством, будем подбирать компании, которые должны состоять из наших тверских специалистов", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.

Он напомнил, что государственный контракт помимо выполнения строительно-монтажных работ предусматривает разработку документации, закупку и монтаж инженерного и технологического оборудования.

"Это позволит при реализации проекта обеспечить использование современных и качественных материалов и технологий. Сейчас завершены мероприятия по подготовке земельного участка к строительству, вынесены инженерные сети, подготовлены договоры технического присоединения объекта к сетям водоотведения, водо-, электро-, тепло- и газоснабжения, получено разрешение на строительство", - сказал губернатор.