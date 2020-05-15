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Тверская область
2020-05-15T10:07
https://ria.ru/20200515/1571477936.html
Руденя: строители в Твери приступают к возведению детской больницы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569772206_155:242:2000:1280_1036x0_80_0_0_f770c5ce062f1f320949b59b902d2050.jpg
РИА Новости

Руденя: строители в Твери приступают к возведению детской больницы

10:07 15.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время селекторного совещания
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время селекторного совещания
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 мая - РИА Новости. Реализация проекта по строительству новой детской областной клинической больницы в Твери начнется до 1 июня, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Учреждение будет рассчитано на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Кроме основного здания, будет построена газовая котельная, кислородная станция, трансформаторные подстанции. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для "скорой помощи", вертолётной площадки.
Будет построен переход, соединяющий основное здание больницы с перинатальным центром. Таким образом, в регионе будет создан высокотехнологичный медицинский кластер.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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"Всё готово к реализации этого проекта. Из федерального центра есть управляющая компания, которая будет заниматься стройкой. До 1 июня мы уже начнем реализовывать проект по строительству детской областной клинической больницы. Деньги выделены, документы подготовлены, строители, которые будут задействованы в работах, будут согласовываться с региональным правительством, будем подбирать компании, которые должны состоять из наших тверских специалистов", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Он напомнил, что государственный контракт помимо выполнения строительно-монтажных работ предусматривает разработку документации, закупку и монтаж инженерного и технологического оборудования.
"Это позволит при реализации проекта обеспечить использование современных и качественных материалов и технологий. Сейчас завершены мероприятия по подготовке земельного участка к строительству, вынесены инженерные сети, подготовлены договоры технического присоединения объекта к сетям водоотведения, водо-, электро-, тепло- и газоснабжения, получено разрешение на строительство", - сказал губернатор.
При этом он отметил, что финансирование строительства обеспечено в полном объёме. В адресной инвестиционной программе Тверской области на эти цели в 2020-2022 годах предусмотрены более 5 миллиардов рублей, в том числе свыше 4,6 миллиардов рублей из федерального бюджета.
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Тверская областьСтроительствоИгорь Руденя
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