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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:05
https://ria.ru/20200515/1571477863.html
В Пермском крае коронавирус выявили уже у 126 медработников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451185_0:141:3138:1906_1036x0_80_0_0_35010ffbab192eeeecd8bfd46bac51da.jpg
РИА Новости

В Пермском крае коронавирус выявили уже у 126 медработников

10:05 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Общее количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 126 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у десяти сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у десяти медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 126 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава на утро 15 мая, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 871, выздоровели 489 пациентов, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей. Случаи инфицирования зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях Пермского края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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