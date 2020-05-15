В Пермском крае коронавирус выявили уже у 126 медработников

ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Общее количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 126 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у десяти сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у десяти медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 126 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава на утро 15 мая, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 871, выздоровели 489 пациентов, 24 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,5 тысячи жителей. Случаи инфицирования зарегистрированы в 30 муниципальных образованиях Пермского края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.