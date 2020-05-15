На Украине за сутки выявили 483 новых случая COVID-19

"За минувшие сутки заболело 483 человека, из них 48 детей и 142 медработника. Было госпитализировано 168 человек, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровело 330 пациентов. В целом за весь период пандемии на Украине заболело 17330 человек, из которых 1220 детей, а также 3420 медработников", - сказал Степанов.