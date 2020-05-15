На Украине за сутки выявили 483 новых случая COVID-19

КИЕВ, 15 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 4083, до 17330, еще 20 человек скончались, всего жертв 476, выздоровели 4473, сообщил на брифинге в пятницу глава Минздрава Украины Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 483 человека, из них 48 детей и 142 медработника. Было госпитализировано 168 человек, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровело 330 пациентов. В целом за весь период пандемии на Украине заболело 17330 человек, из которых 1220 детей, а также 3420 медработников", - сказал Степанов.
По его словам, в целом выздоровели на Украине 4473 человека, летальных случаев – 476. Степанов добавил, что за последние сутки наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Черновицкой области – 84 случаев, Волынской области – 47, а также в Киеве – 56.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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