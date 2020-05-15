Власти Китая: ВОЗ не направляла запрос на посещение лаборатории в Ухане

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не направляла Китаю запросов на посещение какой бы то ни было лаборатории, сообщения об отказе дать доступ в уханьскую лабораторию не соответствуют действительности, заявил в пятницу омбудсмен международного отдела государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Минчжу.
С начала вспышки коронавируса COVDI-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети неоднократно появлялись различные версии о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории местного института вирусологии. Сам институт еще в январе выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами, и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".
"ВОЗ никогда не направляла запроса на посещение какой бы то ни было лаборатории, поэтому заявления об отказе ВОЗ поехать в Ухань не соответствуют действительности", - заявил на брифинге Ли Минчжу, отвечая на вопрос о том, что Китай отказал экспертам ВОЗ в посещении лаборатории P4 в Ухане.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ не получала никаких данных от США, касающихся искусственного создания COVID-19, продолжает считать, что вирус имеет животное происхождение.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.