Власти Китая: ВОЗ не направляла запрос на посещение лаборатории в Ухане

"ВОЗ никогда не направляла запроса на посещение какой бы то ни было лаборатории, поэтому заявления об отказе ВОЗ поехать в Ухань не соответствуют действительности", - заявил на брифинге Ли Минчжу, отвечая на вопрос о том, что Китай отказал экспертам ВОЗ в посещении лаборатории P4 в Ухане.