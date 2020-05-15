В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 1084

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 48, общее количество заболевших составило 1084, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона зарегистрировано 1084 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В регионе 258 человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели, трое пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф