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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:03
https://ria.ru/20200515/1571477694.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 1084
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 1084

10:03 15.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 48, общее количество заболевших составило 1084, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона зарегистрировано 1084 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В регионе 258 человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели, трое пациентов умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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