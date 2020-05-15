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2020-05-15T10:27
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"Роснефть" планирует запустить газовый проект "Роспан" в 2020 году
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РИА Новости

"Роснефть" планирует запустить газовый проект "Роспан" в 2020 году

10:27 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Роснефть" планирует запустить газовый проект "Роспан" в текущем году, проект обеспечит годовую добычу газа в объеме более 21 миллиарда кубометров, сообщила пресс-служба компании.
"По проекту Роспан строительство ключевых объектов находится в завершающей стадии. Его запуск планируется в текущем году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект обеспечит годовую добычу газа в объеме более 21 миллиарда кубометров, жидких углеводородов - в объеме более 5 миллионов тонн, а также производство пропан-бутана технического – в объеме более 1 миллион тонн.
"Роспан Интернешнл" вошло в состав группы "Роснефть" в марте 2013 года. Компания осуществляет разработку Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков Ямало-Ненецкого автономного округа. Основным объектом разработки являются ачимовские залежи, сложность разработки которых заключается в их низкой естественной проницаемости и аномально высоком пластовом давлении.
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