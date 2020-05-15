"Роснефть" планирует запустить газовый проект "Роспан" в 2020 году

"По проекту Роспан строительство ключевых объектов находится в завершающей стадии. Его запуск планируется в текущем году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект обеспечит годовую добычу газа в объеме более 21 миллиарда кубометров, жидких углеводородов - в объеме более 5 миллионов тонн, а также производство пропан-бутана технического – в объеме более 1 миллион тонн.
"Роспан Интернешнл" вошло в состав группы "Роснефть" в марте 2013 года. Компания осуществляет разработку Восточно-Уренгойского, Ново-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков Ямало-Ненецкого автономного округа. Основным объектом разработки являются ачимовские залежи, сложность разработки которых заключается в их низкой естественной проницаемости и аномально высоком пластовом давлении.
17 мая 2018, 22:53Главе "Роспана" предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже