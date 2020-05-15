Благодаря Крымскому мосту перевозчики сэкономили 35 миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Перевозчики сэкономили более 35 миллиардов рублей благодаря возможности бесплатно проехать по Крымскому мосту, не используя паромную переправу, сообщил в пятницу Перевозчики сэкономили более 35 миллиардов рублей благодаря возможности бесплатно проехать по Крымскому мосту, не используя паромную переправу, сообщил в пятницу Росавтодор

"За 24 месяца автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении на сайте Росавтодора.

Благодаря бесперебойному транспортному сообщению в Крыму повысились темпы строительства, выросли объемы оптовой и розничной торговли, увеличилось количество экспортных продуктов, поставляемых с полуострова в регионы на материке, отмечается в сообщении.

"Мы видим, что Крымский мост востребован, в двух направлениях идет непрерывное бесперебойное движение. Он не только надежно связал два берега, но и дал большой толчок для экономического развития полуострова", – приводит слова министра транспорта РФ Евгения Дитриха Росавтодор.

По данным ведомства, проездом по Крымскому мосту за два года работы воспользовалось 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года.