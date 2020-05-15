На Филиппинах эвакуировали более 300 тысяч человек из-за тайфуна

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти Власти Филиппин эвакуировали более 300 тысяч человек в регионе Бикол из-за обрушившегося на страну тайфуна, сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на данные полиции.

Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар, а в ночь на пятницу обрушился на регион Бикол, расположенный в южной части острова Лусон

Как сообщается, в общей сложности в регионе были эвакуированы 61 106 семей - более 300 тысяч человек. Их разместили в 2332 эвакуационных центрах. Больше всего эвакуированных зарегистрировано в провинции Сорсогон - 141 275 человек. Ранее сообщалось, что власти Филиппин готовятся к эвакуации порядка 400 тысяч человек.

По данным агентства, на данный момент о жертвах в результате разгула стихии не сообщалось.

Ситуация осложняется карантинными мерами, введенными в стране из-за пандемии коронавируса. Минздрав Филиппин предупредил местные власти, что между эвакуированными людьми должна быть сохранена дистанция не менее одного метра, чтобы избежать распространения инфекции. Ранее сообщалось, что часть эвакуированных будут размещать в изоляторах, которые изначально предназначались для пациентов с COVID-19, но не были использованы, а также в других карантинных объектах.

Согласно последним данным минздрава Филиппин, в стране выявлены 11 876 случаев заражения коронавирусом, 790 человек скончались.