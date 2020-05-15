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2020-05-15T09:58
https://ria.ru/20200515/1571477413.html
На Филиппинах эвакуировали более 300 тысяч человек из-за тайфуна
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РИА Новости

На Филиппинах эвакуировали более 300 тысяч человек из-за тайфуна

09:58 15.05.2020
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© AFP 2020 / Alren BeronioЖители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
© AFP 2020 / Alren Beronio
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти Филиппин эвакуировали более 300 тысяч человек в регионе Бикол из-за обрушившегося на страну тайфуна, сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на данные полиции.
Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар, а в ночь на пятницу обрушился на регион Бикол, расположенный в южной части острова Лусон.
Как сообщается, в общей сложности в регионе были эвакуированы 61 106 семей - более 300 тысяч человек. Их разместили в 2332 эвакуационных центрах. Больше всего эвакуированных зарегистрировано в провинции Сорсогон - 141 275 человек. Ранее сообщалось, что власти Филиппин готовятся к эвакуации порядка 400 тысяч человек.
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По данным агентства, на данный момент о жертвах в результате разгула стихии не сообщалось.
Ситуация осложняется карантинными мерами, введенными в стране из-за пандемии коронавируса. Минздрав Филиппин предупредил местные власти, что между эвакуированными людьми должна быть сохранена дистанция не менее одного метра, чтобы избежать распространения инфекции. Ранее сообщалось, что часть эвакуированных будут размещать в изоляторах, которые изначально предназначались для пациентов с COVID-19, но не были использованы, а также в других карантинных объектах.
Согласно последним данным минздрава Филиппин, в стране выявлены 11 876 случаев заражения коронавирусом, 790 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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