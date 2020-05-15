По Крымскому мосту за два года проехали почти десять миллионов машин

"По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств)", - сообщается на сайте Росавтодора.