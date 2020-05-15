По Крымскому мосту за два года проехали почти десять миллионов машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Около 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов, проехали по Крымскому мосту за два года его работы, сообщил Росавтодор.
"По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств)", - сообщается на сайте Росавтодора.
23 декабря 2019, 00:02Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года.