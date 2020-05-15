В Самарской области задержали партию контрафактных смартфонов из Киргизии

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Таможенники Самарской области задержали 1,8 тысячи контрафактных смартфонов на пути в Москву из Киргизии, ущерб правообладателям мог составить 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Транспортное средство с техникой следовало из Бишкека (Киргизия) в Москву и было остановлено в районе поселка Большая Черниговка (Самарская область). В грузовом отсеке автомобиля таможенники обнаружили 1245 телефонов марки Huawei, 335 – марки Samsung и 234 – марки Apple", - говорится в сообщении.
По заключению представителей правообладателей, задержанная продукция является контрафактной: внешний вид и качество изготовления не соответствует оригиналу. Кроме того, у получателя партии отсутствуют разрешения на использование данных товарных знаков.
"По оценке правообладателей, сумма нанесенного ущерба могла бы составить около 100 миллионов рублей. В настоящее время по факту незаконного использования товарных знаков проводятся проверочные мероприятия", - добавили в ведомстве.