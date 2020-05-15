В Самарской области задержали партию контрафактных смартфонов из Киргизии

"Транспортное средство с техникой следовало из Бишкека (Киргизия) в Москву и было остановлено в районе поселка Большая Черниговка (Самарская область). В грузовом отсеке автомобиля таможенники обнаружили 1245 телефонов марки Huawei, 335 – марки Samsung и 234 – марки Apple", - говорится в сообщении.