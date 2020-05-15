РКК "Энергия" сменит гендиректора, сообщил источник

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост — ожидается, что его место займет советник главы " Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост — ожидается, что его место займет советник главы " Роскосмоса Игорь Озар , рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

РКК "Энергия" — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС . Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый корабль "Орел", изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.

"У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар", — сказал собеседник агентства, не уточняя причины перестановки.

В РКК "Энергия" не смогли оперативно прокомментировать информацию о смене гендиректора.

Советником Дмитрия Рогозина Озар стал в марте. До этого он руководил авиационным холдингом "Сухой" (с 2011 по начало 2020 года).

Севастьянов уходит с должности гендиректора предприятия уже второй раз: он был на этом посту в 2005-2007 годах и вновь назначен в январе 2019-го.

Как сообщалось в 2007 году, к деятельности Севастьянова на посту руководителя "Энергии" в "Роскосмосе" относились неоднозначно. Его критиковали за проекты промышленного освоения Луны и добычи там топлива "гелий-3" для ядерных реакторов.