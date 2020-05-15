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2020-05-15T11:50
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РКК "Энергия" сменит гендиректора, сообщил источник
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РИА Новости

РКК "Энергия" сменит гендиректора, сообщил источник

09:52 15.05.2020 (обновлено: 11:50 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИгорь Озар
Игорь Озар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Игорь Озар. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост — ожидается, что его место займет советник главы "Роскосмоса" Игорь Озар, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РКК "Энергия" — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС. Корпорация занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз", разрабатывает новый корабль "Орел", изготавливает модули космических станций, а также космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.

"У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар", — сказал собеседник агентства, не уточняя причины перестановки.

В РКК "Энергия" не смогли оперативно прокомментировать информацию о смене гендиректора.
Советником Дмитрия Рогозина Озар стал в марте. До этого он руководил авиационным холдингом "Сухой" (с 2011 по начало 2020 года).
Севастьянов уходит с должности гендиректора предприятия уже второй раз: он был на этом посту в 2005-2007 годах и вновь назначен в январе 2019-го.
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Как сообщалось в 2007 году, к деятельности Севастьянова на посту руководителя "Энергии" в "Роскосмосе" относились неоднозначно. Его критиковали за проекты промышленного освоения Луны и добычи там топлива "гелий-3" для ядерных реакторов.
В свое время на сайте "Роскосмоса" было опубликовано сообщение под заголовком "Приступы лунатизма", в котором Севастьянова критиковали за излишнюю, на взгляд чиновников, независимость. Сам Севастьянов тогда заявлял, что причиной противоречий с "Роскосмосом" стало продвижение им комплекса "Клиппер" — крылатого многоразового космического челнока.
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Игорь ОзарМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"
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