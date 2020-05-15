В Москве проверили соблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах

Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области

Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области

"Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы - единичны", - пояснил Немерюк.