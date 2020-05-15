В Москве проверили соблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нарушения масочного и перчаточного режима в Москве - единичны, количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за последние три дня, сообщается в телеграмм-канале оперативного штаба Москвы.
Как рассказал руководитель. Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, чьи слова приводятся в сообщении, количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за последние три дня.
"Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы - единичны", - пояснил Немерюк.
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