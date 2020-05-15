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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:46
https://ria.ru/20200515/1571476874.html
В Москве проверили соблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570174803_0:154:3071:1881_1036x0_80_0_0_125ce45f77e6676ec60815190f873df9.jpg
РИА Новости

В Москве проверили соблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах

09:41 15.05.2020 (обновлено: 09:46 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевНапоминание о социальной дистанции в гипермаркете "Ашан"
Напоминание о социальной дистанции в гипермаркете Ашан
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нарушения масочного и перчаточного режима в Москве - единичны, количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за последние три дня, сообщается в телеграмм-канале оперативного штаба Москвы.
Как рассказал руководитель. Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, чьи слова приводятся в сообщении, количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за последние три дня.
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"Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы - единичны", - пояснил Немерюк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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