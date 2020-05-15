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2020-05-15T09:41
https://ria.ru/20200515/1571476833.html
В Москве женщина заявила о краже драгоценностей из квартиры после пожара
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РИА Новости

В Москве женщина заявила о краже драгоценностей из квартиры после пожара

09:39 15.05.2020 (обновлено: 09:41 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПожар в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
Пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жительница пострадавшего от пожара дома на Фрунзенской набережной заявила в полицию о пропаже после происшествия драгоценностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
В четверг в доме №32 на Фрунзенской набережной загорелись балконы в жилом здании старой постройки на четвертом, пятом и шестом этажах. В пресс-службе МЧС России отмечали, что в результате пожара один человек погиб, один пострадал, не менее 35 человек эвакуировали.
В тот же день в отделение полиции по району Хамовники поступило заявление от одной из жительниц пострадавших от пожара квартир.
"С заявлением обратилась гражданка 1979 года рождения, которая сообщила, что из квартиры после пожара по адресу Фрунзенская набережная, 32 похитили золотые украшения на сумму примерно 100 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Полиция начала проверку.
Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
14 мая, 16:06
Очевидец рассказал о пожаре в центре Москвы
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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