В Москве женщина заявила о краже драгоценностей из квартиры после пожара

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Жительница пострадавшего от пожара дома на Фрунзенской набережной заявила в полицию о пропаже после происшествия драгоценностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В тот же день в отделение полиции по району Хамовники поступило заявление от одной из жительниц пострадавших от пожара квартир.