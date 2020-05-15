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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:32
https://ria.ru/20200515/1571476465.html
В Воронежской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398233_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_bc2472743c946b2ba5fbc280799c1e3d.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом

09:32 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врачи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 46, общее количество заболевших составило 1074, сообщает правительство региона.
"В пятницу, 15 мая, официально подтверждено заражение 46 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1074 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 475 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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