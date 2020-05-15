В Воронежской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 46, общее количество заболевших составило 1074, сообщает правительство региона.
"В пятницу, 15 мая, официально подтверждено заражение 46 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1074 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 475 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.