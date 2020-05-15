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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:41
https://ria.ru/20200515/1571476410.html
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
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РИА Новости

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

09:32 15.05.2020 (обновлено: 10:41 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМаска.
Маска.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Маска.. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ). Об этом "Ведомостям" сообщил заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов.

Причина покупки

Сделка прошла еще в два месяца назад.
"В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва"", — сказал Ефимов.
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По словам бывшего совладельца предприятия Павла Спичакова, с начала года производство средств защиты увеличилось вдвое — до миллиона штук в день. Этот показатель планируется также удвоить.
Спичаков отметил, что городу в день потребуется около четырех миллионов масок.

Масочный режим

В Москве и Подмосковье с 30 марта в городе действует обязательный режим самозоляции. Спустя более чем месяц, 12 мая, мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления введенных ограничений.
В частности, к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.
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Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Как и когда носить маски

Надевать маски и респираторы нужно не менее чем за два-три метра от входа в аптеку, магазин или банк. Кроме того, без нее нельзя находиться в тамбуре, лифте или подъезде.
На работе средства индивидуальной защиты применяются, если в помещении больше одного человека. При этом важно менять изделие каждые два-три часа или когда оно стало влажным.
За нарушение масочного режима на рабочих местах будут штрафовать.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек (130 716 в Москве), 2,3 тысячи пациентов умерли (1290), более 53 тысяч выздоровели (23 327).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМедицинские маскиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Ефимов (политик)Сергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Обычный бизнес. Пандемия? Сейчас придумаем, как заработать. Почему же не продают маски по старым ценам? 1,5-3руб за штуку? Ведь и заводик уже свой. И уже поступают предложения о выплате дотаций на покупку средств защиты! Это значит денежки из бюджета потекут. Посмотреть бы список ФОРБС после пандемии. Сколько прибавится у нас миллиардеров на этом. И ещё вопросик: Почему же многие торговые сети в открытую торгуют масками из Китая, где написано НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!
15 мая, 10:23
Marina Buchneva
7010006
Хм...купили или отж-ли.
15 мая, 10:00
Виталий Васин
40131007
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