Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ). Об этом "Ведомостям" сообщил заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов.
Причина покупки
Сделка прошла еще в два месяца назад.
"В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва"", — сказал Ефимов.
По словам бывшего совладельца предприятия Павла Спичакова, с начала года производство средств защиты увеличилось вдвое — до миллиона штук в день. Этот показатель планируется также удвоить.
Спичаков отметил, что городу в день потребуется около четырех миллионов масок.
Масочный режим
В Москве и Подмосковье с 30 марта в городе действует обязательный режим самозоляции. Спустя более чем месяц, 12 мая, мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления введенных ограничений.
В частности, к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.
Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
Как и когда носить маски
Надевать маски и респираторы нужно не менее чем за два-три метра от входа в аптеку, магазин или банк. Кроме того, без нее нельзя находиться в тамбуре, лифте или подъезде.
На работе средства индивидуальной защиты применяются, если в помещении больше одного человека. При этом важно менять изделие каждые два-три часа или когда оно стало влажным.
За нарушение масочного режима на рабочих местах будут штрафовать.
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек (130 716 в Москве), 2,3 тысячи пациентов умерли (1290), более 53 тысяч выздоровели (23 327).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.