Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя . Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ). Об этом " Ведомостям " сообщил заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов

Причина покупки

Сделка прошла еще в два месяца назад.

"В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва"", — сказал Ефимов.

По словам бывшего совладельца предприятия Павла Спичакова, с начала года производство средств защиты увеличилось вдвое — до миллиона штук в день. Этот показатель планируется также удвоить.

Спичаков отметил, что городу в день потребуется около четырех миллионов масок.

Масочный режим

Москве и Подмосковье с 30 марта в городе действует обязательный режим самозоляции. Спустя более чем месяц, 12 мая, мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления введенных ограничений.

В частности, к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.

Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Как и когда носить маски

Надевать маски и респираторы нужно не менее чем за два-три метра от входа в аптеку, магазин или банк. Кроме того, без нее нельзя находиться в тамбуре, лифте или подъезде.

На работе средства индивидуальной защиты применяются, если в помещении больше одного человека. При этом важно менять изделие каждые два-три часа или когда оно стало влажным.

За нарушение масочного режима на рабочих местах будут штрафовать.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек (130 716 в Москве), 2,3 тысячи пациентов умерли (1290), более 53 тысяч выздоровели (23 327).