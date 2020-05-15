В Приморье ограничили въезд в Ханкайский район из-за COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Въезд в Въезд в Ханкайский район ограничен из-за коронавируса, сообщает администрация приморского района на официальной странице в Instagram.

Ханкайский район является одним из самых популярных мест отдыха в Приморье. Озеро Ханка — самый крупный пресноводный водоем российского Дальнего Востока (4,07 тысячи квадратных километров) на границе Приморского края Китая . На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник.

"С 15 мая въезд на территорию Ханкайского района будет ограничен для приезжих граждан", - говорится в сообщении местной администрации в Instagram.

Решение об ограничении въезда принял районный оперштаб комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В настоящий момент на территории Ханкайского района подтверждён один случай заболевания COVID-19.

Власти отмечают, что приехать смогут только местные жители или приморцы, у которых здесь есть дачный участок. Также принятое ограничение не коснётся тех, кто имеет разрешение на работу. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Накануне власти Хасанского района сообщили об ограничениях въезда.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.

Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1110. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 307 человек, 12 пациентов умерли.