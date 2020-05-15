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2020-05-15T09:29
https://ria.ru/20200515/1571476279.html
В Приморье ограничили въезд в Ханкайский район из-за COVID-19
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РИА Новости

В Приморье ограничили въезд в Ханкайский район из-за COVID-19

09:29 15.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Въезд в Ханкайский район ограничен из-за коронавируса, сообщает администрация приморского района на официальной странице в Instagram.
Ханкайский район является одним из самых популярных мест отдыха в Приморье. Озеро Ханка — самый крупный пресноводный водоем российского Дальнего Востока (4,07 тысячи квадратных километров) на границе Приморского края и Китая. На озере организован международный российско-китайский Ханкайский заповедник.
"С 15 мая въезд на территорию Ханкайского района будет ограничен для приезжих граждан", - говорится в сообщении местной администрации в Instagram.
Решение об ограничении въезда принял районный оперштаб комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В настоящий момент на территории Ханкайского района подтверждён один случай заболевания COVID-19.
Власти отмечают, что приехать смогут только местные жители или приморцы, у которых здесь есть дачный участок. Также принятое ограничение не коснётся тех, кто имеет разрешение на работу. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Накануне власти Хасанского района сообщили об ограничениях въезда.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня.
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1110. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 307 человек, 12 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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