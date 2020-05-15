Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию

"В связи тем, что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли на самоизоляцию. Они прошли тест и обследования. По эпидемиологическим показаниям часть членов оперштаба сегодня приступили к работе. Одиннадцать членов штаба, по постановлению главного санитарного врача ЕАО, остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов. В их числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый", - говорится в сообщении.