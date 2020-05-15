Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию

ХАБАРОВСК, 15 мая – РИА Новости. Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов предписал уйти на самоизоляцию врио главы региона Ростиславу Гольдштейну, мэру Биробиджана Александру Головатому и другим участникам регионального оперативного штаба, так как у одного из членов штаба нашли COVID-19, сообщает оперативный штаб.
COVID-19 выявлен 13 мая у одного из членов оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЕАО.
"В связи тем, что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли на самоизоляцию. Они прошли тест и обследования. По эпидемиологическим показаниям часть членов оперштаба сегодня приступили к работе. Одиннадцать членов штаба, по постановлению главного санитарного врача ЕАО, остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов. В их числе врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соблюдать режим они будут до отмены постановления. Руководить регионом в ближайшие дни будет исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко.
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