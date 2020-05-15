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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:23
https://ria.ru/20200515/1571475996.html
В Тамбовской области за сутки выявили 86 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области за сутки выявили 86 новых случаев COVID-19

09:23 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 86 пациентов в Тамбовской области, всего в регионе зарегистрировано 1737 случаев COVID-19, сообщает администрация региона.
"Восемьдесят три новых случая сегодня. Из них: 31 мужчина, 45 женщин, 7 детей (мальчики 4, 7, 7, 9, 13 лет, девочки 7, 9 лет). Возраст взрослых - от 19 до 86 лет. Восемь прибыли из других регионов, 75 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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По данным администрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 1737 (474 из них выздоровели: 232 выписаны из стационара, 242 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 4 летальных исхода)", - информируют областные власти.
На данный момент госпитализированы 382 человека, у 275 диагноз подтвержден, 23 - с подозрением, у 16 - анализ отрицательный, у 68 анализы в работе, из госпитализированных у 209 человек пневмония.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2823 (из них подтвержденных случаев - 984, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4303. Выписано из больниц – 472. Всего обследованных лиц - 7980", - говорится в сообщении обладминистрации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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