В Тамбовской области за сутки выявили 86 новых случаев COVID-19

"Восемьдесят три новых случая сегодня. Из них: 31 мужчина, 45 женщин, 7 детей (мальчики 4, 7, 7, 9, 13 лет, девочки 7, 9 лет). Возраст взрослых - от 19 до 86 лет. Восемь прибыли из других регионов, 75 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.