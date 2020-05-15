В Тамбовской области за сутки выявили 86 новых случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 86 пациентов в Тамбовской области, всего в регионе зарегистрировано 1737 случаев COVID-19, сообщает администрация региона.
"Восемьдесят три новых случая сегодня. Из них: 31 мужчина, 45 женщин, 7 детей (мальчики 4, 7, 7, 9, 13 лет, девочки 7, 9 лет). Возраст взрослых - от 19 до 86 лет. Восемь прибыли из других регионов, 75 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
По данным администрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 1737 (474 из них выздоровели: 232 выписаны из стационара, 242 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 4 летальных исхода)", - информируют областные власти.
На данный момент госпитализированы 382 человека, у 275 диагноз подтвержден, 23 - с подозрением, у 16 - анализ отрицательный, у 68 анализы в работе, из госпитализированных у 209 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2823 (из них подтвержденных случаев - 984, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4303. Выписано из больниц – 472. Всего обследованных лиц - 7980", - говорится в сообщении обладминистрации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф