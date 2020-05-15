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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:22
https://ria.ru/20200515/1571475956.html
В Подмосковье вылечился от COVID-19 еще 481 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972524_0:249:2982:1926_1036x0_80_0_0_37da73669329ef362d7ab5400a93e143.jpg
РИА Новости

В Подмосковье вылечился от COVID-19 еще 481 человек

09:22 15.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число лиц, выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье, выросло на 481, до 2468 человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 1987 вылечившихся от коронавируса пациентах.
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"В Московской области за последние сутки выздоровел ещё 481 заболевший коронавирусом. Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровевших увеличилось до 2468 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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