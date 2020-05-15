В Подмосковье вылечился от COVID-19 еще 481 человек

"В Московской области за последние сутки выздоровел ещё 481 заболевший коронавирусом. Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровевших увеличилось до 2468 человек", - говорится в сообщении.