В Подмосковье вылечился от COVID-19 еще 481 человек

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число лиц, выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье, выросло на 481, до 2468 человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 1987 вылечившихся от коронавируса пациентах.
"В Московской области за последние сутки выздоровел ещё 481 заболевший коронавирусом. Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Общее число выздоровевших увеличилось до 2468 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.