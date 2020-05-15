Москвичи смогут продлить парковочное разрешение или абонемент онлайн

"Все сервисы "Московского паркинга" во время режима самоизоляции продолжают работать в штатном режиме. Если у вас в июне заканчивается парковочное разрешение резидента, многодетной семьи или абонемент на парковку со шлагбаумом, продлить их можно онлайн. Удаленно можно также оформить новое разрешение либо купить абонемент", – отметили в "Московском паркинге".