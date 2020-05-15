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2020-05-15T09:18
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Москвичи смогут продлить парковочное разрешение или абонемент онлайн
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РИА Новости

Москвичи смогут продлить парковочное разрешение или абонемент онлайн

09:18 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Автомобили на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жители столицы во время режима самоизоляции, для того чтобы не совершать необязательных поездок, могут продлить парковочное разрешение или абонемент на парковку со шлагбаумом онлайн, сообщили в пресс-службе Администратора Московского парковочного пространства (АМПП).
"Все сервисы "Московского паркинга" во время режима самоизоляции продолжают работать в штатном режиме. Если у вас в июне заканчивается парковочное разрешение резидента, многодетной семьи или абонемент на парковку со шлагбаумом, продлить их можно онлайн. Удаленно можно также оформить новое разрешение либо купить абонемент", – отметили в "Московском паркинге".
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В ведомстве рассказали, чтобы подать заявление на оформление, продление или изменение парковочного разрешения, необходимо воспользоваться каталогом услуг на сайте мэра и правительства Москвы. Срок рассмотрения заявки составляет 6 дней.
"Абонемент на парковку со шлагбаумом можно купить или продлить на сайте parking.mos.ru в разделе "Парковки со шлагбаумом". Там же опубликован список всех парковок, на которых действует абонементная система. Напоминаем, что парковочный абонемент можно записать на карту "Тройка", указав в заявке ее номер, - в этом случае получать оригинальный ключ в сервисном центре не потребуется", - добавили в АМПП.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКоронавирус в РоссииАдминистратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
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