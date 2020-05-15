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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:18
https://ria.ru/20200515/1571475825.html
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

09:18 15.05.2020 (обновлено: 10:18 15.05.2020)
94423
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

"Двадцать первого апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была", — рассказала Сымбелова.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
Всего в России инфекцию обнаружили у 252 245 человек, 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Что не так с антителами. Переболевшие могут заразиться повторно?Антитела, скорее всего, не отменяют риск повторного заражения коронавирусом, и как следствие – новой волны эпидемии. Ученые пока не знают, как долго они сохраняются в организме и есть ли у них способность противостоять COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
91823971491
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
неэффективные тесты... только и всего...
15 мая, 10:12
Ири на
63124012
"Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции",- врачи не знают зато писатели уже в курсе
15 мая, 10:51
АРАлександр РФ
1570000
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