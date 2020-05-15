В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

Что не так с антителами. Переболевшие могут заразиться повторно? Антитела, скорее всего, не отменяют риск повторного заражения коронавирусом, и как следствие – новой волны эпидемии. Ученые пока не знают, как долго они сохраняются в организме и есть ли у них способность противостоять COVID-19.