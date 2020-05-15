В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19

"Двадцать первого апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была", — рассказала Сымбелова.
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
Всего в России инфекцию обнаружили у 252 245 человек, 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
14 мая, 10:00АкцентыЧто не так с антителами. Переболевшие могут заразиться повторно?Антитела, скорее всего, не отменяют риск повторного заражения коронавирусом, и как следствие – новой волны эпидемии. Ученые пока не знают, как долго они сохраняются в организме и есть ли у них способность противостоять COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф