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2020-05-15T10:34
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В Московском зоопарке родились десять дагестанских туров
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РИА Новости

В Московском зоопарке родились десять дагестанских туров

09:12 15.05.2020 (обновлено: 10:34 15.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНоворожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке
Новорожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Новорожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Десять дагестанских туров родились в московском зоопарке, сообщает столичный зоосад в своих социальных сетях.
"Рады сообщить, что группа наших дагестанских туров удвоилась – и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят – 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес – от 3 до 3,5 килограмм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беременность началась в нормальное для туров время – осенью. Зоологи и ветеринары отслеживали процесс, при необходимости оказывали небольшую помощь, но существенных вмешательств не требовалось. "Обошлось и без искусственного выкармливания – в группе сложилась структура взрослых самок, которые делятся с младшими поколениями опытом ухода за детенышами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что текущая группа сформирована уже более 12 лет. Все это время ее возглавляет один и тот же самец – отец всех детёнышей. "Ему нет нужды всерьез отстаивать свой статус, так как единственный возможный конкурент – его сын. Однако между ними слишком большая разница в возрасте, поэтому ритуальные схватки, как и полагается, происходят ежегодно, но носят, скорее, формальный характер", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что группа дагестанских туров московского зоопарка – самая большая среди зоопарков стран СНГ. "Это здоровый самоподдерживающийся коллектив из 8 взрослых особей, к которому сейчас добавилось еще 10 детенышей.
"Нам удалось добиться стабильного размножения – козлята появляются на свет ежегодно в мае-июне. Затем мы направляем их в другие зоопарки. Это очень важно для сохранения вида, который занесен в Международную Красную книгу как "близкий к угрожаемому", - говорится в сообщении.
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