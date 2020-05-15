В Московском зоопарке родились десять дагестанских туров

"Рады сообщить, что группа наших дагестанских туров удвоилась – и даже более чем. На прошлой неделе родились 10 козлят – 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо). У всех отличное здоровье и нормальный вес – от 3 до 3,5 килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беременность началась в нормальное для туров время – осенью. Зоологи и ветеринары отслеживали процесс, при необходимости оказывали небольшую помощь, но существенных вмешательств не требовалось. "Обошлось и без искусственного выкармливания – в группе сложилась структура взрослых самок, которые делятся с младшими поколениями опытом ухода за детенышами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текущая группа сформирована уже более 12 лет. Все это время ее возглавляет один и тот же самец – отец всех детёнышей. "Ему нет нужды всерьез отстаивать свой статус, так как единственный возможный конкурент – его сын. Однако между ними слишком большая разница в возрасте, поэтому ритуальные схватки, как и полагается, происходят ежегодно, но носят, скорее, формальный характер", - говорится в сообщении.