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2020-05-15T09:09
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Саакашвили рассказал, как намерен помочь малому бизнесу на Украине
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РИА Новости

Саакашвили рассказал, как намерен помочь малому бизнесу на Украине

09:09 15.05.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили
КИЕВ, 15 мая – РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что намерен предложить новый законопроект по развитию в стране государственно-частного партнерства.
"Я хочу предложить национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам… Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места", - цитирует Саакашвили агентство "Укринформ".
Он отметил, что собирается лишь помочь президенту Владимиру Зеленскому в осуществлении реформ и не имеет других амбиций, будет заниматься снижением госконтроля в бизнесе и готовит предложения по улучшению ситуации на таможне.
Указ Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Глава государства отметил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от этого шага.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
12 мая, 15:06
"Тесное вовлечение". Саакашвили зовет США заняться реформами на Украине
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Владимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиВ мире
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