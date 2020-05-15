Саакашвили рассказал, как намерен помочь малому бизнесу на Украине

"Я хочу предложить национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам… Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места", - цитирует Саакашвили агентство "Укринформ".