В Тамбовской области около 40 человек выздоровели от COVID-19

"Всего на утро 15 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 474 человека, из них выписано из стационаров 232 человека, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 242 человека", - говорится в сообщении.