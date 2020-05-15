В Тамбовской области около 40 человек выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Порядка 40 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь выросло до 474, сообщает администрация региона.
По данным на 14 мая, в регионе зафиксированы 1654 случая COVID-19, из них 437 пациентов выздоровели, четверо умерли.
"Всего на утро 15 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 474 человека, из них выписано из стационаров 232 человека, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 242 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф