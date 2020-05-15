Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:07
https://ria.ru/20200515/1571475378.html
В Тамбовской области около 40 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области около 40 человек выздоровели от COVID-19

09:07 15.05.2020
188
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Порядка 40 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь выросло до 474, сообщает администрация региона.
По данным на 14 мая, в регионе зафиксированы 1654 случая COVID-19, из них 437 пациентов выздоровели, четверо умерли.
"Всего на утро 15 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 474 человека, из них выписано из стационаров 232 человека, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 242 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Тамбовской области за сутки выявили 86 новых случаев COVID-19
Цех сборки автомобилей ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" с 18 мая возобновит производство автомобилей
Российские ученые разработали схему шифрования данных "умных" устройств
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В Подмосковье вылечился от COVID-19 еще 481 человек
Медицинская сестра в пустой больничной палате
В Тамбовской области число выздоровевших от COVID-19 превысило 400
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Новой Москве электричка столкнулась с автомобилем
Михаил Саакашвили
Саакашвили рассказал, как намерен помочь малому бизнесу на Украине
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане число случаев COVID-19 на месторождении превысило 400
Медицинская сестра в больничной палате
В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 6,4 миллиона тестов на коронавирус
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Американский врач назвала три проблемы в системе здравоохранения США
Новорожденный детеныш дагестанского тура в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родились десять дагестанских туров
Тестирование на коронавирус
В Приморье ограничили въезд в Ханкайский район из-за COVID-19
Прокуратура
На Чукотке выяснят обстоятельства смерти двух детей, найденных под снегом
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
В Таиланде за сутки выявили семь новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
Лента новостейМолния