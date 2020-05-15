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В Новой Москве электричка столкнулась с автомобилем
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РИА Новости

В Новой Москве электричка столкнулась с автомобилем

09:02 15.05.2020 (обновлено: 09:13 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем в районе станции Бекасово в Троицком округе Москвы, спасатели извлекли из салона пострадавшую, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Москвы.
По информации ведомства, утром 15 мая дежурным поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции "Бекасово-Сортировочное" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электропоезда.
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"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. После деблокации из автомобиля пострадавшая была передана наряду скорой помощи", - говорится в сообщении.
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Новая МоскваПроисшествия
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