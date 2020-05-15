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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:41
https://ria.ru/20200515/1571475027.html
В Алтайском крае за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19

09:00 15.05.2020 (обновлено: 09:41 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, при этом 42 человека выздоровели и выписаны из больниц, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Тридцать восемь новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Алтайском крае за прошедшие сутки. Из них в Барнауле – 20 человек, Бийске – 6, Благовещенском районе – 3, Алейске – 2", - говорится в сообщении. Также по одному новому случаю заражения выявлено в Рубцовске, Тальменском районе, Славгороде, Тюменцевском районе, Бурлинском районе, Курьинском и Шипуновском районах.
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По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество заболевших в регионе – 847 человек, в том числе 108 детей.
"Почти половина из числа инфицированных за все время пандемии выписаны – 413 пациентов, в том числе за прошедшие сутки 42 человека", - сообщают власти.
На 15 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 50,5 тысячи человек, под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 5623 человека (в том числе девять иностранных граждан), сняты с меднаблюдения 12 608 человек.
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