В Алтайском крае за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, при этом 42 человека выздоровели и выписаны из больниц, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"Тридцать восемь новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Алтайском крае за прошедшие сутки. Из них в Барнауле – 20 человек, Бийске – 6, Благовещенском районе – 3, Алейске – 2", - говорится в сообщении. Также по одному новому случаю заражения выявлено в Рубцовске, Тальменском районе, Славгороде, Тюменцевском районе, Бурлинском районе, Курьинском и Шипуновском районах.

По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество заболевших в регионе – 847 человек, в том числе 108 детей.

"Почти половина из числа инфицированных за все время пандемии выписаны – 413 пациентов, в том числе за прошедшие сутки 42 человека", - сообщают власти.

На 15 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 50,5 тысячи человек, под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 5623 человека (в том числе девять иностранных граждан), сняты с меднаблюдения 12 608 человек.