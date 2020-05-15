В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса

ОМСК, 15 мая – РИА Новости. Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
"Сегодня выписаны еще 15 пациентов, и общее число излечившихся теперь составляет 85 человек. Цифра по летальным случаям не возросла и остается на уровне вчерашнего дня. Что касается новых случаев, то за минувшие сутки их количество увеличилось на 47", - рассказали в минздраве.
Большинство новых случаев заражения – по-прежнему в Омске. По данным министерства, максимальное количество новых случаев за сутки в регионе фиксировалось 4, 10 и 14 мая - по 34 COVID-положительных пациента за сутки.
Всего с момента начала пандемии в Омской области зафиксировано 436 случаев COVID-19, в больницах и на дому от инфекции лечатся 355 человек. Умерли 11 пациентов.
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