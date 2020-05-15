В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса

"Сегодня выписаны еще 15 пациентов, и общее число излечившихся теперь составляет 85 человек. Цифра по летальным случаям не возросла и остается на уровне вчерашнего дня. Что касается новых случаев, то за минувшие сутки их количество увеличилось на 47", - рассказали в минздраве.