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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:00
https://ria.ru/20200515/1571474996.html
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса

08:59 15.05.2020 (обновлено: 09:00 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ОМСК, 15 мая – РИА Новости. Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
"Сегодня выписаны еще 15 пациентов, и общее число излечившихся теперь составляет 85 человек. Цифра по летальным случаям не возросла и остается на уровне вчерашнего дня. Что касается новых случаев, то за минувшие сутки их количество увеличилось на 47", - рассказали в минздраве.
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Большинство новых случаев заражения – по-прежнему в Омске. По данным министерства, максимальное количество новых случаев за сутки в регионе фиксировалось 4, 10 и 14 мая - по 34 COVID-положительных пациента за сутки.
Всего с момента начала пандемии в Омской области зафиксировано 436 случаев COVID-19, в больницах и на дому от инфекции лечатся 355 человек. Умерли 11 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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