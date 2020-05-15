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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T09:03
https://ria.ru/20200515/1571474943.html
В России провели более 6,4 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152018_0:176:3196:1974_1036x0_80_0_0_78507cf2093233d42532c1ac647e4050.jpg
РИА Новости

В России провели более 6,4 миллиона тестов на коронавирус

08:56 15.05.2020 (обновлено: 09:03 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 6,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 256 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 6,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 256 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в России провели 225 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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