На Чукотке выяснят обстоятельства смерти двух детей, найденных под снегом

"Прокуратурой Чукотского автономного округа организована проверка по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский Анадырского района. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дана оценка действиям родителей малолетних детей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.