На Чукотке выяснят обстоятельства смерти двух детей, найденных под снегом

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Прокуратура на Чукотке начала проверку по факту смерти двух мальчиков 6 и 7 лет, тела которых нашли под слоем снега, сообщает надзорное ведомство.
Семилетний и шестилетний мальчики ушли из дома во вторник. На их поиски вышла полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми. В следствии сообщили, что тела обнаружены под снегом, возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", явных признаков насильственной смерти не обнаружено. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
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"Прокуратурой Чукотского автономного округа организована проверка по факту смерти двух малолетних детей в поселке Беринговский Анадырского района. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия, при которых дети оказались в опасной для жизни ситуации, а также дана оценка действиям родителей малолетних детей, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В одном из Telegram-каналов утверждается, что водитель экскаватора, не заметив детей, высыпал на них убранный снег.
Представитель прокуратуры сообщил РИА Новости, что пока обстоятельства инцидента устанавливаются. Детей засыпало снегом, но утверждать, что это был снегоуборщик, рано, отметили в ведомстве. В региональном СУСК пока не комментируют информацию о снегоуборщике.
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