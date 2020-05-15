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2020-05-15T15:04
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В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав
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РИА Новости

В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав

08:50 15.05.2020 (обновлено: 15:04 15.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 мая — РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В опубликованных видеороликах медицинские работники говорят о том, что администрация городской больницы до сих пор не дала им разъяснений о принципах начисления положенных выплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Также медработники жалуются на нехватку защитных средств. По словам обратившихся, на вызов к больным с подозрением на коронавирусную инфекцию им приходится выезжать в сшитых ими самими марлевых масках и в одноразовых комбинезонах, которые не уничтожаются, а обрабатываются дезинфицирующими средствами и стираются. Как пишут местные СМИ, сотрудники скорой помощи не получили стимулирующих выплат за работу с пациентами, у которых впоследствии было подтверждено заражение коронавирусом: деньги выплачивают только тем, кто госпитализирует больных с уже подтвержденным заражением.
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"В средствах массовой информации опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучении положенных выплат и отсутствии достаточных средств индивидуальной защиты. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства. Ее проведение поручено прокуратуре города Анжеро-Судженска. При выявлении нарушений прав указанных граждан прокуратурой будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования", — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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Кемеровская областьАнжеро-СудженскПроисшествия
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