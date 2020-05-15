В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав

В опубликованных видеороликах медицинские работники говорят о том, что администрация городской больницы до сих пор не дала им разъяснений о принципах начисления положенных выплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Также медработники жалуются на нехватку защитных средств. По словам обратившихся, на вызов к больным с подозрением на коронавирусную инфекцию им приходится выезжать в сшитых ими самими марлевых масках и в одноразовых комбинезонах, которые не уничтожаются, а обрабатываются дезинфицирующими средствами и стираются. Как пишут местные СМИ, сотрудники скорой помощи не получили стимулирующих выплат за работу с пациентами, у которых впоследствии было подтверждено заражение коронавирусом: деньги выплачивают только тем, кто госпитализирует больных с уже подтвержденным заражением.