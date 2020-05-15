В Таиланде за сутки выявили семь новых случаев COVID-19

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы семь случаев заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.

"Все новые пациенты, шесть мужчин и одна женщина, поступили в больницы из государственного карантина после подтверждения заражения коронавирусом, все они прибыли в Таиланд одним вывозным авиарейсом из Пакистана", - сообщил Висануйотхин.

Пресс-секретарь назвал общие статистические показатели на 15 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3025 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 854 человека. В больницах на лечении находятся 115 человек, сообщил он.