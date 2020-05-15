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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T08:46
https://ria.ru/20200515/1571474678.html
В Таиланде за сутки выявили семь новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749681_0:416:2901:2047_1036x0_80_0_0_2967cfe3dd0ea0ddc06ee12df88df3a7.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки выявили семь новых случаев COVID-19

08:46 15.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. В Таиланде в пятницу были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы семь случаев заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
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"Все новые пациенты, шесть мужчин и одна женщина, поступили в больницы из государственного карантина после подтверждения заражения коронавирусом, все они прибыли в Таиланд одним вывозным авиарейсом из Пакистана", - сообщил Висануйотхин.
Пресс-секретарь назвал общие статистические показатели на 15 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3025 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 854 человека. В больницах на лечении находятся 115 человек, сообщил он.
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