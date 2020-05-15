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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-15T13:20
https://ria.ru/20200515/1571474614.html
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571322608_0:231:3036:1938_1036x0_80_0_0_2de658ba20548815733f6c2f12aab7ee.jpg
РИА Новости

В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля

08:44 15.05.2020 (обновлено: 13:20 15.05.2020)
11503
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Мужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он подчеркнул, что развитие событий на валютном рынке зависит от цен на нефть. Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, также повлияла на ее стоимость.
"Начало сворачиваться производство во всем мире, соответственно, стали потреблять меньше энергоресурсов", — объяснил депутат.
Это, по словам Аксакова, привело к падению цен на нефть и снижению курса рубля. По его мнению, после ослабления режима самоизоляции в мире восстановится производство нефти — спрос на нее возрастет.
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"Укрепление рубля может произойти к концу года, по мере восстановления роста мировой экономики и роста цен на нефть", — считает Аксаков. Летом, по его мнению, курс останется на нынешнем уровне.
Нефтяные котировки обрушились в начале марта на фоне сокращения спроса из-за пандемии COVID-19, а также после развала сделки ОПЕК+. В середине апреля участники альянса заключили новое соглашение и договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Соглашение вступило в силу 1 мая.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19курс рубляЦены на нефтьГосдума РФОПЕКАнатолий АксаковРубльНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Меньше 80 р. за евро рубль уже точно не станет. Никогда еще после падения он не возвращался к прежнему курсу.
15 мая, 09:10
nnuxser
3011118
Пустобрёхи.....
15 мая, 12:02
Арсений Новиков
810001
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